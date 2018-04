المتوسط:

اجتمع وزيـر الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو مع ممثلين عن مدينة الكفرة ، صباح الأحد.

وناقش الاجتماع كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه مدينة الكفرة وذلك في إطار معالجة المختنقات والمشاكل التي تواجه سير عمل البلديات .

وضم وفد مدينة الكفرة كلا من عضو مجلس الدولة عن مدينة الكفرة وأعــضاء عن جـمعية شــهــداء الــكــفــرة وبحضور مستشار وزير الحكم المحلي.

