” الوفاق” تنعي ضحايا تحطم طائرة الشحن العسكرية بجوار حقل الشرارة

نعت حكومة الوفاق الوطني، خلال بيان لها ، ضحايا تحطم طائرة الشحن العسكرية بجوار حقل الشرارة، أمس الأحد.

وأكدت حكومة الوفاق الوطني، ” أنها تنعي بقلوب يملؤها الحزن والأسى ضحايا تحطم طائرة الشحن العسكرية التي سقطت بالقرب من حقل الشرارة النفطي وخلفت ثلاثة من شهداء الواجب من طاقم الطائرة وإصابة رابع ، وإنها لفاجعة تنفطر لها قلوبنا لكنه قضاء الله”.

وأكملت حكومة الوفاق، ” إنها تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر شهداء الحادث، ولقد بادرنا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف”.

