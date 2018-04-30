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” الوفاق” تنعي ضحايا تحطم طائرة الشحن العسكرية بجوار حقل الشرارة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

نعت حكومة الوفاق الوطني، خلال بيان لها ، ضحايا تحطم طائرة الشحن العسكرية بجوار حقل الشرارة، أمس الأحد.

وأكدت حكومة الوفاق الوطني، ” أنها تنعي بقلوب يملؤها الحزن والأسى ضحايا تحطم طائرة الشحن العسكرية التي سقطت بالقرب من حقل الشرارة النفطي وخلفت ثلاثة من شهداء الواجب من طاقم الطائرة وإصابة رابع ، وإنها لفاجعة تنفطر لها قلوبنا لكنه قضاء الله”.

وأكملت حكومة الوفاق، ” إنها تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر شهداء الحادث، ولقد بادرنا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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