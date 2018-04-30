بعد رجوعه من رحلة علاج .. حفتر يتفقد سير عمليات تحرير درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، اليوم الأحد، زيارة تفقدية إلى مقر غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة، للإطلاع عل الترتيبات النهائية لمعركة تحرير درنة.

وأكد مراسل “أخبار ليبيا 24” أن القائد العام عقد اجتماعا مع قادة الغرفة وأمراء محاور القتال، وشدد خلاله على ضرورة حماية المدنيين وضمان سلامتهم حال اقتحام درنة لتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

وكذلك قام القائد العام للقوات المسلحة بزيارة تفقدية إلى المدن والمناطق المكونة للجبل الأخضر التي مر بها موكبه على طول الطريق المؤدية لغرفة عمليات عمر المختار المتاخمة لمدينة درنة.

وتأتي هذه الزيارة عقب رجوع المشير أركان حرب خليفة حفتر من رحلة علاج كان قد قضاها في فرنسا بعد تعرضه لوعكة صحية، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية محلية ودولية حول اختفائه واستغلالها من قبل القنوات المعادية للمؤسسة العسكرية.

وتواردت الأنباء حول اختفاء القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر في السابع من شهر أبريل الجاري، لينفي بدوره كل ما ذكر بعودته إلى مطار بنينا في السابع والعشرين من ذات شهر، بحضور جميع قادة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية وكذلك أعيان ومشائخ مدينة بنغازي ليعلن، خلال كلمة ألقاها، عدم رغبته في الرد على كل ما ذكر حول اختفاءه مؤكدا مواصلة حربه ضد الإرهاب.

وكانت وكالة “أخبار ليبيا 24” قد نقلت عن مصدر مطلع، نقل القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر إلى فرنسا مطلع الأسبوع الثاني من شهر ابريل الجاري لتلقي العلاج من القاهر ثم عمان الأردنية ومنها إلى فرنسا ، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة، دون أن يفصح عن المدينة الموجود بها المستشفى.

فيما تناقلت وسائل إعلام أوروبية معلومات عن نقل المشير حفتر للعلاج في باريس، وقد أكدت صحيفة الغارديان في تقرير نشرته إصابة قائد عملية الكرامة خليفة حفتر بجلطة دماغية، ونقله إلى مستشفى في باريس، فيما قالت صحيفة “الإكسبرس” الفرنسية أنه نقل إلى باريس منذ الخميس الماضي.

وقالت صحيفة العنوان الالكترونية أن القائد العام للجيش الليبي التقى أمس الأربعاء مع ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماع غير علني.

وأوضحت الصحيفة المحسوبة على قيادة الجيش الليبي أن اللقاء الذي استمر لساعتين جرى بفندق جورج سانك بالعاصمة الفرنسية باريس وهو فندق مملوك للسعودية وقد حضره فريق من مساعدي بن سلمان ومسؤولي ملفات الأمن في ديوانه قبل مغادرتهم إلى اسبانيا .

كما سارع آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي إلى نفي تعرض القائد العام للجيش الليبي إلى جلطة دون إبداء أي تفاصيل عن مكان تواجده، وهو النفي الذي أكده أيضاً المتحدث باسم قوات مجلس النواب العميد أحمد المسماري.

وأعلن المشير خليفة حفتر (وكان برتبة لواء وقتها) في فبراير من العام 2014 انطلاق عملية الكرامة للقضاء على التشكيلات المسلحة التي كانت تقف عمليات الاغتيال في بنغازي وكانت البداية بحوالي 170 ضابط وعسكري اجتمعوا في الرجمة وكان الهدف عودة المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة وفعلا على مدى ثلاث سنوات من المعارك وسقوط القتلى من عسكريين وضباط نظاميين استطاع المشير خليفة حفتر أن يكون جيشا ليبيا بإمكانيات كانت في البداية بسيطة ومع مرور الوقت امتلك السلاح والعتاد رغم فرض حظر التسليح عليه من قبل مجلس الأمن.

ومع الدعم المحلي من قبائل المنطقة لتكوين الجيش بدأت المؤسسة العسكرية تستعيد توازنها وتسترد هيبتها والتف الجميع حول المشير داعمين ومؤيدين وتغنى به الفنانون وقيل في حقه القصائد والملاحم الشعرية وأصدرت عدد كبير من القبائل بيانات داعمة للمشير حتى وصل الأمر ببدء حملة شعبية لتفويض المشير لرئاسة البلاد كنوع من رد الوفاء لرجل جمع المؤسسة العسكرية من العدم.

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