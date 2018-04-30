مسلحون ملثمون يعتقلون رئيس جائزة سبتموس

قامت مجموعة مسلحة مجهولة اعضائها ملثمون بعد العاشرة ليلا اليوم الاحد باعتقال كلا من سليمان قشوط رئيس جائزة سبتموس وزميله محمد اليعقوبي المدير التنفيدي للجائزة خلال تواجدهما في احد المقاهي بحي الاندلس واقتادوهما لجهة غير معلومة.

الجدير بالذكر ان الاعلامي سليمان قشوط يترأس جائزة سبتيموس – طرابلس التي تعتبر أول جائزة للإذاعة والتلفزيون والإبداع في ليبيا تنظمها شركة نوميديا غروب واقيمت هذا العام الجائزة في نسختها السادسة بالتعاون معوزارة الثقافة والمجتمع المدني وقد قامت قوة الردع عقب الاحتفالباعتقال قشوط وعدد من منظمي الحفل الا انها افرجت عنهم بعد التحقيق معهم.

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