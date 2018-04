أنصار النظام السابق لـ” سلامة” : نطالب بتمثيلنا بشكل عادل في الملتقى الوطني الجامع

المتوسط:

أصدر أنصار النظام السابق بيان عقب لقائهم بالمبعوث الخاص لدى الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، اليوم الاثنين .

ونص البيان ، ” إننا نقدر خطوة الاستماع لأنصار النظام الجماهيري من قبل الأمم المتحدة ، و إننا نعبر عن جزعنا البالغ إزاء خطورة المشهد الليبي الحالي و ما يساورنا من قلق حول مستقبل ليبيا”.

وأكمل البيان،” انطلاقا من إيماننا الراسخ بخطورة المؤامرة التي عصفت بليبيا منذ عدوان الناتو سنة 2011 ،و ما بعدهُ،و الذي نتج عنهُ أثار سلبية على الصعيد السياسي،و الاقتصادي،و الاجتماعي، فقد أخذت المشاكل في الاتساع،و التفاقم داخليا،و خارجيا حتى دُمرت مؤسسات الدولة بالكامل،و باتت عاجزة عن أداء الوظائف المناطة بها ، وانتشرت المليشيات المسلحة،و المجموعات الإرهابية المؤدلجة،و الفوضى الممنهجة التي تؤرق الوطن،و المواطن كل يوم،و تضيف لهم عبء ثقيل وسط انقسام سياسي حاد سمتهُ الأساسية الانشغال بالصراع على السلطة،و تجاهل الظروف المأسوية التي تحيط بالمواطن الليبي سواء كان مهجرا في الخارج ؛أو مقيم في الداخل”.

وأوضح البيان،” إننا عينة من أنصار النظام الجماهيري،و نحن نؤمن بأهمية الحوار مع الخصوم لتدارس واقع الأزمة الليبية،و أبعادها و إمكانية تجاوزها من خلال صنع رؤية مشتركة لبناء السلام في ليبيا تقوم على أسس المواطنة،و الانتماء بعيدا عن لغة الإقصاء،و التهميش،و الإرهاب”.

وأضاف البيان” حتى تضطلع الأمم المتحدة بدور الوسيط بيننا،و بين خصومنا بشكل ناجح عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لابد من توفير المناخ الملائم للحوار،و إبعاد كل الأجندات الخارجية التي لا تعبر عن مصلحة الشعب الليبي لكي لا ينحرف الملتقى المرتقب عن هدفه،و هو حل المشكل الليبي،ولاكتشاف نقاط التلاقي،و بلورتها للانطلاق منها نحو المستقبل”.

وأستطرد البيان،” أنه بناءاً على ما سبق نؤكد على الأتي ، حق أنصار النظام الجماهيري في المشاركة السياسية الفاعلة وفق سياق وطني عام للمساهمة في صنع القرار،و إبعاد شبح الحرب،و الصراع عن ليبيا، و إن الحوار هو السبيل المناسب لحل القضية الليبية إلا أن ذلك يستدعي إثبات حسن النية من طرف خصومنا قبل الدخول في عملية الحوار،والمصالحة،و ذلك عبر تطبيق قانون العفو العام رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن مجلس النواب الليبي،و إنهاء ملاحقة بعض قيادات النظام الجماهيري من قبل المحكمة الجنائية الدولية و في مقدمتهم سيف الإسلام القذافي لتمكين الأسرى من المشاركة في إيجاد أرضية مشتركة للحل يلتقي حولها الشعب الليبي”.

وأضاف البيان، ” من الضروري إعادة المهجرين قسرا إلى وطنهم،و تمكينهم من سابق أعمالهم،و تعويضهم تعويضا عادلا معنويا،و ماديا جبرا للضرر الذي لاحق بهم،و بممتلكاتهم نتيجة الظلم الذي وقع عليهم سنة 2011، و ما بعدها”.

وأكمل البيان ،” إننا نرحب بالجهود الأممية المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة السيد غسان سلامة حيث أننا نقبل الدور الأممي المساعد،و المساند للشعب الليبي للوصول لتسوية سياسية عادلة،و لا نقبل الإملاءات،و التدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية، و إعادة الاعتبار للقيادة التاريخية لليبيا في مقدمتهم الشهيد القائد معمر القذافي،و رفاقه،و كل شهداء الوطن لان إخفاء جثامينهم مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي،و الأخلاق الإنسانية”.

وطالب أنصار النظام السابق في بيانهم ، أن يكون تمثليهم عادل ،و متوازن في الملتقى الوطني الجامع،و المشاركة في كافة مسارات الحوار بما في ذلك وضع الدستور،و غيره”.

وأضاف البيان ،” إن تفكيك المليشيات المسلحة المنتشرة في ليبيا،و محاربة الإرهاب يساعد على تحقيق الأمن،و الاستقرار في البلاد عليه،فإن الوصول إلى بناء توافق حقيقي مٌرضي لكافة الأطرف سيٌشكل مظلة وطنية جامعة لمحاربة الإرهاب،و القضاء عليه للحفاظ على الأمن،و السلم الدوليين ، و إن الإصرار على تطبيق تدابير العدالة الانتقالية سيعمق في المجتمع الضعف،و الوهن لتكريس التشتت،و القضاء على نقطة التلاقي المجتمعي،و هي الوطن بينما الأنسب للحالة الليبية العدالة التصالحية لأنها ترتكز على العدل،و التسامح عبر مشاركة جميع الأطراف المعنية الضحايا،و الجناة من أجل عملية تطهير المجتمع من الأحقاد،و الضغائن مع الاحتفاظ بالحق الخاص إلى قيام الدولة”.

وأكد أنصار النظام السابق على ،” أن الحوار هو الوسيلة الأمثل لتسوية القضايا التي يعاني منها المجتمع الليبي،و تطبيقا لهذا المبدأ يبارك أنصار النظام الجماهيري ما ورد في الوثائق المقدمة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة”.

وأضاف البيان ،” في ظل ظروف سياسية إقليمية،و دولية دقيقة ذات متغييرات متسارعة ندركها جيدا نعلم أن الحرب،و الاقتتال الدائر بين الفصائل الفبرايرية المتناحرة،و الذي لم نكن طرفا فيه منذ سنة 2011 لن ينتج عنه ما يرضي الشعب الليبي في المقابل إن خيارات التحاور،و التفاوض قد تنتج حلا عادلا يخفف من وطأة الخسائر الباهضة التي تعرض لها شعبنا طوال السنوات الماضية إذا ما أخذت الأمم المتحدة بعين الاعتبار تصورنا الذي يهدف إلى نبذ خطاب الكراهية،و الحقد،و المظلومية للوصول إلى وضع حلول معتدلة تنتفي معها أسباب الصراع بما يُمكن الشعب الليبي من تجنب مخاطر الحرب،و ويلاتها التي فرضت علينا من الخارج”.

وضم الوفد الذي التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة كلا من الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا و جبهة النضال الوطني الليبي و التجمع الوطني الليبي و مؤتمر أنصار النظام الجماهيري و القوى الوطنية و المستقلين و مؤسسات المجتمع المدني و الشباب و كذلك المرأة و الإعلاميين بحضور سفير ليبيا في مصر محمد عبد العزيز.

