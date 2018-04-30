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"عقيلة صالح" يدعو لإجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح  إن مجلسا النواب والدولة  تأخرا في الوفاء بالتزاماتهما ،وه ماجعله يقتنع باجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ليبيا لاخراج البلاد من الازمة السياسية الراهنة.

وأضاف صالح في تصريحات صحفية مساء الاحد أنه مع اجراء انتخابات رئاسية  في شهر سبتمبر المقبل،معتبرا أن الوقت لايسفع لاجراء تعديلات على الاتفاق السياسي .

وطالب صالح بالتعجيل فى التوجه للانتخابات الرئاسية ،لكي نجنب البلاد مزيدا من الانقسام على حد تعبيره.

وعن لقائه الاخير برئيس المجلس الاعلى للدولة ،أكد صالح أن  المشري وعده  بالاستجابة لمطالبه ،مؤكدا أن الوقت مناسب لاجراء انتاخابات ويصب في مصلحة ليبيا على حد قوله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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