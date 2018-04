المتوسط – سامر أبو وردة

تستضيف العاصمة المصرية، القاهرة مقر جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، 30 إبريل، الاجتماع الدوري الثالث للمجموعة الرباعية الدولية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية.

تعليقا على الاجتماع، توقع مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، أن يأخذ موضوع الإرهاب حيزاً من النقاش، بالإضافة إلى التأكيد على التمسك بالاتفاق السياسي، ودعم حكومة الوفاق الوطني.

وتابع إبراهيم الدباشي، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، “قد نكون محظوظين، إذا تبنى هذا الاجتماع فكرة عقد انتخابات في ليبيا، خلال هذا العام”، لافتاً إلى عدم إمكانية اتخاذ خطوات عملية مؤثرة على الأزمة الليبية.

وأوضح الدباشي، أن اللجنة الرباعية لم تقدم شيء، لأن كل ممثل لمنظمة يقدم وجهة نظر المنظمة التابعة لها، مضيفاً أن هذه المنظمات اتفقت على أن تقود الأمم المتحدة ملف حل الأزمة الليبية، لما لديها من أدوات وقدرات، وتقوم باقي المنظمات بدعم جهود الأمم المتحدة، ممثلة في مبعوثها لدى ليبيا، غسان سلامة.

The post حول اجتماع “الرباعية”.. إبراهيم الدباشي: سنكون محظوظين إذا تبنوا فكرة الانتخابات هذا العام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية