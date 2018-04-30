ماذا قال صالح بشأن الانتخابات الرئاسية في ليبيا ؟

دعا رئيس مجلس النواب عقيله صالح الى اجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة ..

وقال صالح في كلمة له “سأعرض فكرة الانتخابات على زملائي فى مجلس النواب وهذا مطلب شعبي” وأضاف: سأدعوا زملائي لمناقشة مسألة الانتخابات والبت فيها ومناقشة قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 بالخصوص .

وأشار صالح الى انه يجب ان يتم انتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب وأزماته .

وبين صالح ان هناك توجه دولي وأممي داعم للانتخابات فى ليبيا كحل للازمة داعيا الى التعجيل فيه لكي نجنب البلاد مزيد من الانقسام.

واشار الى ان المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة اخبره ان كل الاستطلاعات فى ليبيا يرغب منها المواطنون بالتوجه للانتخابات .

وأوضح صالح ان مجلسي النواب والدولة تأخرا فى الوفاء بالتزاماتهما وتابع: انا شخصياً اؤيد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام مردفا: بداية الاسبوع القادم سأعرض الامر على مجلس النواب والشعب الليبي.

وزاد “الوقت لا يسعفنا لاجراء تعديلات على الاتفاق السياسي او تشكيل حكومة جديدة والمخرج هو الانتخابات فى شهر سبتمبر القادم” واستطرد ” سنتجه لتكليف المفوضية العامة للاستعداد للاستحقاق الانتخابي واعطاء الناس فرصة للترشح والاستعداد” .

وبشأن زيارة صالح للمغرب قال انها جاءت بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي تزامنت مع زيارة رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري الذي دعاه رئيس المجلس الاستشاري المغربي وتابع: ” الوفد المرافق لي والمرافق له لم يلتقيا للتفاوض وما جمعني مع المشري هو وجبة عشاء اقامها وزير خارجية المغرب ولم تكن للتفاوض” .

-وأضاف صالح “وزير خارجية المغرب سأل عن مستقبل الاتفاق السياسي فقلت ان مجلس النواب له ثوابت محددة منها تعديل الرئاسي واحترام مقررات مجلس النواب ” مبينا ان المشري وعد بالاستجابة ولكن مصلحة ليبيا والاتجاه الدولي الآن هو بالتوجه للإنتخابات الرئاسية ثم البرلمانية.

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