” المؤقتة ” تعلن إحالة المخصصات المالية لمرتبات يناير وفبراير ومارس وإبريل الأربعاء المقبل

أكدت الحكومة الليبية المؤقتة ، ” إن وزارة المالية والتخطيط بحكومة الليبية المؤقتة بمدينة البيضاء تهيب بأنها تشرع في إحالة المخصصات المالية لمرتبات يناير وفبراير ومارس وابريل اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل” .

وطالبت الحكومة المؤقتة، خلال بيان لها، مراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية بالبلديات المراقبين الماليين ومساعديهم لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بتوفير المستندات التالية عند المراجعة مع الوزارة”.

وأوضحت الحكومة ، ” إن المستندات المطلوبة هي التسوية الدفترية والمصرفية ونسخة من كشف حساب المصرفي ، وكشف تفصيلي لجميع الحوالات المالية الواردة من ديوان وزارة المالية بطرابلس حتى نهاية شهر أبريل ، وتقرير المصروفات والإيرادات من شهر يناير إلى أبريل بالحوالات المالية من وزارة المالية والتخطيط وكشف تفصيلي لجميع الحوالات المالية الواردة من ديوان وزارة المالية بطرابلس”.

وأضافت الحكومة، ” إن المستندات تشمل أيضا نسخة من إيصالات الدفع بالنسبة لسداد اشتراكات صندوق الضمان الاجتماع والإيصال الالكتروني وصندوق التضامن ، وأيضا التسوية الدفترية والمصرفية لحساب الإيرادات وما يفيد إحالتهم إلى حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء “.

