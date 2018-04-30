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” المؤقتة ” تعلن إحالة المخصصات المالية لمرتبات يناير وفبراير ومارس وإبريل الأربعاء المقبل

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكدت  الحكومة الليبية المؤقتة ، ” إن وزارة المالية والتخطيط بحكومة الليبية المؤقتة بمدينة البيضاء تهيب بأنها تشرع في إحالة المخصصات المالية لمرتبات يناير وفبراير ومارس وابريل اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل” .

وطالبت الحكومة المؤقتة، خلال بيان لها،  مراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية بالبلديات المراقبين الماليين ومساعديهم لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بتوفير المستندات التالية عند المراجعة مع الوزارة”.

وأوضحت الحكومة ، ” إن المستندات المطلوبة هي  التسوية الدفترية والمصرفية ونسخة من كشف حساب المصرفي ، وكشف تفصيلي لجميع الحوالات المالية الواردة من ديوان وزارة المالية بطرابلس حتى نهاية شهر أبريل ، وتقرير المصروفات والإيرادات من شهر يناير إلى أبريل بالحوالات المالية من وزارة المالية والتخطيط وكشف تفصيلي لجميع الحوالات المالية الواردة من ديوان وزارة المالية بطرابلس”.

وأضافت الحكومة، ” إن المستندات تشمل أيضا نسخة من إيصالات الدفع بالنسبة لسداد اشتراكات صندوق الضمان الاجتماع والإيصال الالكتروني وصندوق التضامن ، وأيضا التسوية الدفترية والمصرفية لحساب الإيرادات وما يفيد إحالتهم  إلى حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء “.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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