مناوشات بين مجموعتين مسلحتين تابعتين لداخلية الوفاق وسط العاصمة طرابلس

ليبيا – اندلعت مناوشات قبل قليل فى العاصمة طرابلس بين مجموعات مسلحة متنازعة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق .

وبحسب تقارير أولية ، فأن الاشتباكات تدور بين كتيبتي الامن المركزي أبوسليم بامرة عبدالغني الككلي غنيوة ، وكتيبة النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة وكلاهما تابعتين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق وذلك بسبب خلاف حول استيلاء احدى المجموعتين على سيارات تابعة للاخرى .

وقال شهود عيان لصحيفة المرصد ان اصوات رشقات نارية من اسلحة ثقيلة تسمع بين الفينة والاخرى فى محيط منطقة ابوسليم وميدان فلسطين القريب من معسكر باب العزيزية وفى محيط المعسكر ذاته .

وتتمركز مجموعة تابعة للامن المركزي ابوسليم فى معسكر 77 المقابل لمعسكر باب العزيزية بقيادة محمد بوعزة وتعد طرفاً رئيسياً فى المشكل الحالي فى يحتشد الفريق الاخر قرب مسجد القريب .

وتأتي هذه الاشتباكات لتكسر فترة الهدوء الطويل الذي شهدته العاصمة طرابلس طيلة الفترة الماضية باستثناء محيط مطار معيتيقة الدولي شرقي المدينة .

المرصد – خاص

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