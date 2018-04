عقيلة صالح: ندرس إجراء الانتخابات سبتمبر القادم..ولقائي بـ”المشري” عشاء ليس أكثر

المتوسط – سامر أبو وردة

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه يتعين إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، عن طريق الشعب مباشرة، لافتاً إلى أنه يصعب الوصول الى اتفاق سياسي حقيقي، في الوقت القريب، فالوقت غير كاف لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي، أو تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف رئيس مجلس النواب، في حوار صحفي أجرته صحيفة “المرصد”، أنه من الضروري انتخاب رئيس للدولة، يقوم بدوره بتكليف رئيس وزراء، يعمل على حل مشاكل الشعب وأزماته، وأنه سوف يقوم يعرض فكرة الانتخابات على أعضاء مجلس النواب، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي، غسان سلامة، قد أبلغه أن كل الاستطلاعات التي أُجريت، قد كشفت رغبة المواطنين بالتوجه للانتخابات.

وتابع “هناك توجه دولي وأممي داعم للتوجه للانتخابات في ليبيا كحل للأزمة، وينبغي التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، من أجل تجنيب البلاد المزيد من الانقسام”

وانتقد عقيلة صالح، تأخر مجلسي النواب والدولة في الوفاء بالتزاماتهما، وأفصح عن رأيه الشخصي المؤيد لإجراء الانتخابات الرئاسية، سبتمبر القادم، وقال إنه سوف يكلف المفوضية العامة للاستعداد للاستحقاق الانتخابي، وإعطاء الناس فرصة للترشح والتحضير.

وحول زيارته للمغرب واللقاء مع رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، أوضح عقيلة، أن زيارته للمغرب جاءت بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، وتزامنت مع زيارة خالد المشري، الذي دعاه رئيس المجلس الاستشاري المغربي، وأنه اجتمع مع المشري خلال وجبة عشاء، أقامها وزير الخارجية المغربي، ولم تكن للتفاوض.

وشدد صالح، على أن مصلحة ليبيا الآن، في التوجه للانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية، مؤكداً أنه بداية من الأسبوع القادم سوف يعرض الموضوع على مجلس النواب والشعب الليبي، وسيدعو النواب للمناقشة والبت في موضوع الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة القرار رقم 5 لسنة 2014، الصادر من مجلس النواب بهذا الخصوص.

