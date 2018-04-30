أصوات اشتباكات في طرابلس ومصدر يرجح أنها عملية مداهمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مطلع بالعاصمة طرابلس، سماع اصوات اشتباكات مسلحة في محيط منطقة بوسليم منذ قليل.

وقال المصدر لـ “أخبار ليبيا 24” إن الاشتباكات متقطعة وقعت علي فترات متفاوتة ومحدودة الأماكن في العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر أن هذه الاشتباكات ترجح إلى عملية مداهمة تنفذها الأجهزة الامنية لقوة الدعم المركزي المتمركزة بمحيط منطقة بوسليم جنوب طرابلس.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس تعاني منذ سنوات من انتشار كبير لعدد من التشكيلات المسلحة و التي تحاول السيطرة علي العاصمة و تنقسم الي عدد من الجهات سواء التابعة للمجلس الرئاسي او للمؤتمر الوطني الاسبق و حكومة الانقاذ .

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