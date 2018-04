المتوسط:

اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنازعة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس ، منذ قليل ولازالت مستمرة حتى الآن، يوم الاثنين.

ودارت الاشتباكات بين كتيبتي الأمن المركزي أبوسليم بامرة عبدالغني الككلي غنيوة ، وكتيبة النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة وكلاهما تابعتين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

ووقعت الاشتباكات بسبب الخلاف حول استيلاء إحدى المجموعتين على سيارات تابعة للأخرى .

The post اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لـ” الوفاق ” في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية