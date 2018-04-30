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اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لـ” الوفاق ” في طرابلس

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنازعة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في  طرابلس ، منذ قليل ولازالت مستمرة حتى الآن، يوم الاثنين.

ودارت الاشتباكات  بين كتيبتي الأمن المركزي أبوسليم بامرة عبدالغني الككلي غنيوة ، وكتيبة النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة وكلاهما تابعتين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

ووقعت الاشتباكات بسبب الخلاف حول استيلاء إحدى المجموعتين على سيارات تابعة للأخرى  .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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