خاص- المتوسط:

تنشر ( المتوسط) صور ولقطات مصورة للاشتباكات التي اندلعت بين مجموعات مسلحة متنازعة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس ، منذ قليل ولازالت مستمرة حتى الآن، يوم الاثنين.

وكانت الاشتباكات قد دارت بين كتيبتي الأمن المركزي أبوسليم بامرة عبدالغني الككلي غنيوة ، وكتيبة النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة وكلاهما تابعتين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

ووقعت الاشتباكات بسبب الخلاف حول استيلاء إحدى المجموعتين على سيارات تابعة للأخرى .

The post ( المتوسط) تنفرد بأول صور ولقطات مصورة لاشتباكات طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية