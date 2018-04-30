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( المتوسط) تنفرد بأول صور ولقطات مصورة لاشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص- المتوسط:

تنشر ( المتوسط) صور ولقطات مصورة للاشتباكات التي اندلعت بين مجموعات مسلحة متنازعة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في  طرابلس ، منذ قليل ولازالت مستمرة حتى الآن، يوم الاثنين.

وكانت  الاشتباكات  قد دارت  بين كتيبتي الأمن المركزي أبوسليم بامرة عبدالغني الككلي غنيوة ، وكتيبة النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة وكلاهما تابعتين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

ووقعت الاشتباكات بسبب الخلاف حول استيلاء إحدى المجموعتين على سيارات تابعة للأخرى  .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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