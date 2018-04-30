( المتوسط) تنشر لقطات حية  لاشتباكات طرابلس

المتوسط:

تنشر ( المتوسط) لقطات حية لتبادل النيران بين مجموعات مسلحة متنازعة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس.

ووقعت الاشتباكات فجر الاثنين ومازالت مستمرة حتى الآن ، حيث دارت الاشتباكات بين كتيبتي الأمن المركزي أبوسليم بامرة عبدالغني الككلي غنيوة ، وكتيبة النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة وكلاهما تابعتين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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