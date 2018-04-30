بالصور… خليفة حفتر يشرف على الاستعدادات النهائية لمعركة تحرير “درنة”

أعلن مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن القائد العام المشير خليفة حفتر، قام بزيارة غرفة عمليات عمر المختار شرق البلاد للاطلاع على آخر التطورات العسكرية لتحرير مدينة درنة الليبية شرق البلاد.

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة في بيان صحفي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، إن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر زار، صباح يوم الأحد، غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة وأطلع على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة.

أضاف، أن المشير حفتر اجتمع بقادة الغرفة وأمراء محاور القتال، وأكد على تعليماته الدائمة بشأن حماية المدنيين وضمان سلامتهم حال اقتحام درنة لتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

تأتي هذه الزيارة عقب عودة المشير خليفة حفتر من رحلة علاج كان قد قضاها في فرنسا بعد تعرضه لوعكة صحية، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية محلية ودولية بشأن اختفائه.

وتواردت الأنباء حول اختفاء القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر في الـ 7 من شهر أبريل/ نيسان، لينفي بدوره كل ما ذكر بعودته إلى ليبيا في الـ 27 من ذات شهر، ليعلن، خلال كلمة ألقاها، عدم رغبته في الرد على كل ما ذكر حول اختفاءه مؤكدا مواصلة حربه ضد الإرهاب.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أمر بإنهاء مهلة العناصر والجماعات الإرهابية داخل مدينة درنة والبدء في اتخاذ كافة التجهيزات العسكرية لتحرير المدينة.

وأعلن رئيس الأركان للجيش الليبي الفريق، عبد الرزاق الناظوري، قبل أيام البدء في العملية العسكرية لمدينة درنة.

يشار أن مدينة درنة هي المدينة الوحيدة في شرق ليبيا، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة.