سلامة يلتقي ممثلين عن أنصار القذافي بالقاهرة

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة مع أنصار النظام الجماهيري وضم اللقاء الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا وجبهة النضال الوطني الليبي و التجمع الوطني الليبي ومؤتمر أنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية و المستقلين ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور سفير ليبيا في مصر محمد عبد العزيز.

وأصدر المشاركين في اللقاء بيانا بالمناسبة، أكدوا فيه تقديرهم لهذه الخطوة من قبل الأمم المتحدة، التي أتاحت الفرصة للاستماع إليهم.

وطالب البيان الأمم المتحدة بأن تضطلع بدور الوسيط بشكل ناجح عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وضرورة توفير المناخ الملائم للحوار، وإبعاد كل الأجندات الخارجية التي لا تعبر عن مصلحة الشعب الليبي لكي لا ينحرف الملتقى المرتقب عن هدفه، وهو حل المشكل الليبي، ولاكتشاف نقاط التلاقي، وبلورتها للانطلاق منها نحو المستقبل.

واعتبر البيان أنه حتى تتهيأ الظروف المناسبة يجب أن يتم منح “أنصار النظام الجماهيري” الحق في المشاركة السياسية الفاعلة وفق سياق وطني عام للمساهمة في صنع القرار، معتبرين أن الحوار هو السبيل المناسب لحل القضية الليبية مشترطين إثبات حسن النية من كل الأطراف قبل الدخول في عملية الحوار، والمصالحة، وذلك عبر تطبيق قانون العفو العام رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن مجلس النواب الليبي، وإنهاء ملاحقة بعض قيادات النظام الجماهيري من قبل المحكمة الجنائية الدولية وفي مقدمتهم سيف الإسلام القذافي لتمكين الأسرى من المشاركة في إيجاد أرضية مشتركة للحل يلتقي حولها الشعب الليبي.

كما طالب البيان بضرورة إعادة المهجرين قسرا إلى وطنهم، وتمكينهم من سابق أعمالهم،

وتعويضهم تعويضا عادلا معنويا، وماديا جبر للضرر.

كما طالب البيان بإعادة الاعتبار للقيادة الليبية السابقة وفي مقدمتها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ورفاقه.

وشدد البيان على أن يكون التمثيل عادلا، ومتوازنا في الملتقى الوطني الجامع، والمشاركة في كافة مسارات الحوار بما في ذلك وضع الدستور،وغيره من جميع الأطراف.

واعتبر البيان أن الوصول إلى بناء توافق حقيقي مٌرضي لكل الأطرف سيٌشكل مظلة وطنية جامعة لمحاربة الإرهاب، على أن يتم تفكيك المليشيات المسلحة المنتشرة في ليبيا لضمان تحقيق الأمن، والاستقرار في البلاد.

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