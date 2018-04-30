نقص ورق الطباعة يوقف السجل المدني بطبرق عن تقديم خدماته

اعتذر مكتب السجل المدني طبرق من مواطني مدينة طبرق بأنه سوف يتم إيقاف سحب الشهادات، والمستخرجات من المكتب، وذلك لعدم توفر ورق السحب وحبر الطابعات.

وأكد المكتب في بيان تحصل مراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” بطبرق على نسخة منه أن العمل سيتوقف اعتبارا من اليوم الاثنين إلى حين توفر المطلوب.

وتقدم بالشكر إلى كل من قام بالدعم في الفترة السابقة من حبر وورق، مطالباً من رئاسة مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الأحوال المدنية فرع درنة ومكتب إصدار السجل المدني طبرق بتوفير المطلوب على وجه السرعة حتى يتمكن من تقديم خدماته للمواطنين.

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