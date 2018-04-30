هل تراجع صالح عن تفاهماته مع المشري؟

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة ..

وقال صالح في كلمة له “سأعرض فكرة الانتخابات على زملائي في مجلس النواب وهذا مطلب شعبي” وأضاف: سأدعو زملائي لمناقشة مسألة الانتخابات والبت فيها ومناقشة قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 بالخصوص .

وأشار صالح إلى أنه يجب أن يتم انتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب وأزماته .

وبين صالح أن هناك توجه دولي وأممي داعم للانتخابات في ليبيا كحل للازمة داعيا إلى التعجيل فيه لكي نجنب البلاد مزيد من الانقسام.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أخبره أن كل الاستطلاعات في ليبيا يرغب منها المواطنون بالتوجه للانتخابات .

وأوضح صالح أن مجلسي النواب والدولة تأخرا في الوفاء بالتزاماتهما وتابع: أنا شخصياً أؤيد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام مردفا: بداية الأسبوع القادم سأعرض الأمر على مجلس النواب والشعب الليبي.

وزاد “الوقت لا يسعفنا لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي أو تشكيل حكومة جديدة والمخرج هو الانتخابات في شهر سبتمبر القادم” واستطرد ” سنتجه لتكليف المفوضية العامة للاستعداد للاستحقاق الانتخابي وإعطاء الناس فرصة للترشح والاستعداد” .

وبشأن زيارة صالح للمغرب قال إنها جاءت بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي تزامنت مع زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي دعاه رئيس المجلس الاستشاري المغربي وتابع: ” الوفد المرافق لي والمرافق له لم يلتقيا للتفاوض وما جمعني مع المشري هو وجبة عشاء أقامها وزير خارجية المغرب ولم تكن للتفاوض” .

وأضاف صالح “وزير خارجية المغرب سأل عن مستقبل الاتفاق السياسي فقلت إن مجلس النواب له ثوابت محددة منها تعديل الرئاسي واحترام مقررات مجلس النواب ” مبينا أن المشري وعد بالاستجابة ولكن مصلحة ليبيا والاتجاه الدولي الآن هو بالتوجه للانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية.

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