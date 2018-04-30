مالية المؤقتة تشرع في إحالة مرتبات 4 أشهر قبل شهر رمضان

أعلنت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة بمدينة البيضاء أنها سوف تشرع رسمياً في إحالة المخصصات المالية لمرتبات “الأشهر الأربعة” الأولى لهذا العام 2018 إلى كل مكاتب الخدمات المالية “التابعة لها” اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الثاني من مايو القادم..

وأردفت الوزارة عبر بيان وزيرها “كامل الحاسي” بأنها سوف تصرف جميع مرتبات المواطنين التابعين لمكاتب الخدمات المالية التابعة لها فيما عدا من تبين أن لديهم “ازدواجا وظيفيا” حيث سيتم إدراج مرتباتهم تلقائياً في الشهر الذي سيلي تعديل بياناتهم الوظيفية طبقاً لمنظومة الفحص والتدقيق بالوزارة حفاظاً على وصول المرتبات لمستحقيها.

يذكر أن “الحاسي” قد صرح عبر لقاء مُتلفز في إحدى القنوات الفضائية الأيام الماضية بصرف مرتبات الأشهر الأربعة الأولى لهذا العام “قبل شهر رمضان” المبارك بعشرة أيام وصرف رواتب شهري مايو ويونيو قبل عيد الفطر حرصاً على مساندة المواطنين بالتزامن مع هذه المناسبات.

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