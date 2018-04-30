حكومة الوفاق تنعي ضحايا تحطم الطائرة العسكرية وتباشر بالاجراءات اللازمة

نعى المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، ضحايا تحطم طائرة الشحن العسكرية التي سقطت بالقرب من حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا ظهر الأحد.

ووصف المجلس في بيان نشره المكتب الإعلامي على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، الحادث بالفاجعة الكبيرة.

كما وأكد المجلس الرئاسي في ختام بيانه أن حكومة الوفاق، بادرت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، أكدت أن طائرة شحن مستأجرة من نوع C130 تحطمت أثناء إقلاعها من مطار حقل الشرارة، بعد تفريغها 18 طناً من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل، حيث أسفر الحادث عن استشهاد ثلاثة من طاقم الطائرة، وإصابة آخر بحروق.

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