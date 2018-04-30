الصحة العالمية توزع 42 ألف وحدة دم على المراكز شرق ليبيا

قدمت منظمة الصحة العالمية 42 ألف وحدة دم إلى مراكز نقل الدم في شرق ليبيا، بدعم من صندوق الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية.

وبينت المنظمة على صفحتها الرسمية، أن هذه المساعدات جاءت نتيجة الحاجة الماسة إلى هذه الإمدادات، حيث سيتم تقديمها للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم في المستشفيات في المنطقة الشرقية من البلاد.

وأكدت منظمة الصحة العالمية تقديمها دعم طويل الأجل لمراكز نقل الدم ، مبينة بأنها تعمل أيضًا مع السلطات الصحية المحلية على التخطيط المسبق لتلبية الاحتياجات في عام 2018.

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