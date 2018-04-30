انطلاق اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا اليوم

يعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا والذي سيضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

هذا وستناقش اللجنة، مجموعة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على المضي قدمًا في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد.

كما ستبحث اللجنة التقدم الذي تحرزه عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، للوصول إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي .

يذكر أن الاجتماع، يأتي ضمن التزام الجامعة والإتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم لدعم العملية السياسية في ليبيا .

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