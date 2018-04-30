دولة رئيس الحكومة المؤقتة يتفقد مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية ومستشفى سوسة القروي

قرنادة 30 أبريل 2018 (وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني السبت جولة تفقدية شملت مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية، إضافة إلى مستشفى سوسة القروي للاطلاع على سير العمل بهاذين المرفقين الصحيين الحيويين.

ورافق دولته خلال هذه الجولة وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير شؤون الوزارة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق ووكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي.

واطلع دولة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له سير العمل مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية الواقع في منطقة المنصور بالجبل الأخضر.

وتفقد دولته أقسام هذا المستشفى الحيوي واستمع إلى القائمين عليه الذين تحدثوا عن أبرز احتياجات هذا المرفق، كما أجرى زيارات لنزلاء هذه المستشفى.

وفي السياق ذاته تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء المستشفى القروي سوسة، واطلع على سير العمل داخل أقسامه ووحداتها وكذلك التجهيزات الحديثة التي قامت الحكومة بتوفيرها لهذا المرفق الحيوي الهام.

وحث دولته على ضرورة تكاتف الجهود للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد، مؤكدا دعمه منقطع النظير للقطاع من خلال توفير كافة التجهيزات التي تلزمه خدمة للمواطن وتخفيفا لمعاناته.(وال – قرنادة) ا م

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