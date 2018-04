المتوسط:

يحل المنتخب الوطني الليبي للشباب مواليد 99، اليوم الاثنين، ضيفا على نظيره المصري، لإقامة مباراة وديًا باستاد بورسعيد، فى إطار إعداد الفراعنة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

يخوض منتخب مصر للشباب وديتين أمام ليبيا يومى 30 أبريل و3 مايو باستاد بورسعيد.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب المصري، مواجهة السنغال يوم 19 مايو المقبل، فى إياب المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2019 فى النيجر، وتقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد بورسعيد، بينما تقرر إقامة مباراة الذهاب يوم 12 مايو المقبل فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ليوبولد بالعاصمة داكار.

The post اليوم.. منتخب الشباب يواجه نظيره المصري وديًا ببورسعيد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية