العامة للكهرباء تخلي مسؤوليتها من انقطاع الكهرباء في الجنوب

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن تكرار عمليات السطو المسلح في منطقة الشويرف من قبل المدعو عبد الحميد أبو خريص على الشاحنات التي تحمل مواد كهربائية تخص المنطقة الجنوبية، حالت دون تنفيذ الخطط العاجلة التي تساهم في إنهاء المعاناة والحد من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في الجنوب.

وأعلنت الشركة في بيان، إخلاء مسؤوليتها عند حدوث أي تذبذب في أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية.

كما حملت الشركة العامة للكهرباء في بيانها، المسؤولية للجهات الاعتبارية والأمنية وعمداء البلديات في المنطقة الجنوبية، مطالبة باسترجاع المواد المسروقة، إلى جانب تأمين الطريق لايصال المواد الكهربائية للجنوب.

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