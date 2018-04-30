عقوب يبحث مع مدير مستشفى الوحدة بدرنة هذه الملفات

التقى وكيل عام وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة، سعد عقوب، مساء أمس الأحد، مع مدير مستشفى الوحدة التعليمي درنة وليد الطرابلسي، لبحث سبل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين الأوضاع الصحية وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وتم خلال اللقاء بحث آلية دعم القطاع الصحي في بلدية درنة وما جاورها ومعالجة كافة المختنقات الصحية، إضافة إلى بحث الوضع الصحي وآلية الاستجابة الطبية وتوفير الاحتياجات الإنسانية للسكان المتمثلة في الأدوية الأساسية والأنسولين والمستلزمات الطبية الضرورية والأكسجين الطبي ليتسنى للمواطنين الحصول على الرعاية الصحية الأولية، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الصحة المؤقتة واللجنة الأزمة المشكلة لمدينة درنة من قبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة.

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