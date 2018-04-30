بالصور: القائد العام المشير خليفة حفتر يطلع على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير درنة

الرجمة 30 أبريل 2018 (وال) -أجرى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، أمس الأحد، زيارة إلى غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة، اطلع خلالها على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة، بحسب ما أفاد مدير مكتب إعلام القيادة العامة السيد خليفة العبيدي.

وقال العبيدي إن “المشير خليفة حفتر اجتمع بقادة الغرفة وأمراء محاور القتال، وأكد على تعليماته الدائمة بشأن حماية المدنيين وضمان سلامتهم حال اقتحام مدينة درنة لتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية”.

وأضاف العبيدي أن المشير خليفة حفتر تفقد المدن والمناطق المكونة للجبل الأخضر الأشم التي مر بها موكبه على طول الطريق المؤدية لغرفة عمليات عمر المختار المتاخمة لدرنة”.(وال – الرجمة) ا م

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