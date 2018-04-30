مكافحة الهجرة بتاجوراء يسلم 9 مهاجرين لفرع طريق السكة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية- فرع تاجوراء، عن تسليم تسعة مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المغربية الشقيقة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

وقال الجهاز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الخطوة تأتي في إطار التعاون المشترك بين فروع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ونظرا لوجود الوفد المغربي الشقيق بفرع طرابلس طريق السكة الذي يواصل استكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المغربية.

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