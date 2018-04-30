الهيئة العامة للكهرباء: مشروع الخط الرابط بين أجدابيا وقمينس بجهد 220 كيلو فولت ينتهي في بحر أسبوع

البيضاء 30 أبريل 2018 (وال) -تفقد معالي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس فخري المسماري أمس الأحد، لأحد المشاريع التي تشرف الهيئة على إنشائها بحسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة.

وقال خليفة إن جولة رئيس الهيئة شملت مشروع الخط الرابط بين أجدابيا وقمينس بجهد 220 كيلو فولت، مؤكدا أن هذا الخط هام وحيوي وسيقوم بنقل الطاقة من محطة الزويتينة إلى الشرق الليبي، ولفت خليفة إلى أن هذا الخط سيساهم وبشكل كبير في تغذية الشبكة واستقرارها.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الهيئة فإن رئيسها المهندس فخري المسماري حث الشركة القائمة على المشروع بإتمام الصيانة اللازمة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الشركة المنفذة للمشروع تعهدت بسليمه في بحر أسبوع.

وقال خليفة إن الشركة أبدت شكرها لرئيس الهيئة على دعمه المعنوي والمادي من خلال تذليل الصعاب وتوفير السيولة النقدية اللازمة لإنهاء العمل.

وذكر الناطق الرسمي باسم الهيئة أن هذا المشروع جزء لا يتجزأ من سلسلة مشاريع هامة وحيوية تشرف عليها الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجدد وذلك لإنهاء أزمة طرح أحمال التيار الكهربائي على مناطق ومدن الشرق الليبي وشتى ربوع الوطن. (وال – البيضاء) ا م

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