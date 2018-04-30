اشتباكات ليلية تؤرق العاصمة

أرقت ليل العاصمة اشتباكات عنيفة فجر الاثنين، بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، حيث سمع إطلاق نار كثيف، ودوي انفجارات لبعض القذائف.

وجرت الاشتباكات بين كتيبتي النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة والأمن المركزي بوسليم وآمرها عبد الغني الككلي، قرب جزيرة القدس في قلب طرابلس، ومنطقة شارع الصريم.

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وتوقفت الاشتباكات صباح اليوم، بعد استمرارها لساعات، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لمنازل متضررة في محيط المعارك، وأشعلت القضية خلافات بين أفراد من الكتيبتين، تحولت إلى اشتباك مسلح بينهم.

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