صالح : زيارتي إلى المغرب لم تكن بهدف التفاوض مع المشري أو لقائه

أكد رئيس مجلسي النواب عقيلة صالح، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، عن طريق الشعب مباشرة، عاده استحقاقاً دستورياً حسب التعديل الثامن من الإعلان الدستوري.

وقال صالح وفي حوار أمس مع قناة ليبيا، أن إجراء انتخابات في ليبيا هو مطلب شعبيٌّ، كما أنه توجّهٌ واتفاق دوليّ وأمميّ، لحلّ الأزمة الليبية، خاصة أمام صعوبة توصّل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق سياسيّ حقيقيّ في الوقت القريب.

رئيس مجلس النواب أوضح أيضا أنّ الوقت لن يسمح بإجراء تعديلات على الاتفاق السياسيّ أو تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يتطلَّب التعجيل في التوجّه للانتخابات الرئاسية، لتجنيب البلاد مزيدًا من الانقسام، معلنًا أنه سيكلِّف المفوضية العامة للانتخابات بالاستعداد للاستحقاق الانتخابي، وإعطاء الناس فرصة للترشُّح والاستعداد.

هذا وأكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أنّ زيارته إلى المغرب لم تكن بهدف التفاوض ولقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري، وإنما كانت بدعوة من نظيره المغربي.

صالح خلال حواره مع قناة ليبيا أمس، قال إنه أكد لوزير خارجية المغرب، أنَّ مجلس النواب له ثوابت محددة لطالما نادى بها، والمتمثلةُ في تعديل المجلس الرئاسيّ، وتحديد رئيس وزراء منفصل، وضم مجموعة الـ 94 من المؤتمر الوطني إلى مجلس الدولة، واحترام مقرراتِ مجلس النواب، مشيرًا إلى أنَ المشري وعد بالاستجابة.

هذا وأكد صالح أنَّ مصلحة ليبيا اليوم هي التوجهُ إلى الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية.

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