تعليم الوفاق تستجيب لطلب مديرية أمن طرابلس وتدعو الداخلية للتشاور بشأن الإمتحانات

ليبيا – دعا وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة في بيان له أمس الأحد وكيل وزارة الداخلية إلى عقد إجتماع تشاوري بين وزارتي التعليم والداخلية لوضع تصور كامل لخطة أمنية تشارك فيها كافة مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة للداخلية بمختلف البلديات.

الوزارة طالبت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه، الداخلية بوضع خطة أمنية محكمة لإجراء إمتحانات الإعدادية والثانوية بحيث توليها الوزارة الأهمية القصوى.

يشار الى أن مديرية أمن طرابلس قد أعربت في بيان لها عن استغرابها بشأن عمل وزارة التعليم على اجراء امتحانات الطلبة بمرحلة الشهادة الثانوية في قاعات الجامعات دون التنسيق مع المديرية لتأمين الامتحانات من أي خرق أمني .

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