بلدي أوباري ينعى ضحايا الطائرة المنكوبة

نعى مجلس أوباري البلدي، طاقم طائرة الشحن C130، التي سقطت أثناء إقلاعها على بعد كيلومترين من مطار حقل الشرارة.

وقدم المجلس تعازيه، على صفحته الرسمية، الأحد، إلى أهالي الطاقم المتكون من الكابتن المبروك أحمد، والمساعد احميده ناصوف، والفني عبد الكريم السنوسي، متمنيا الشفاء للناجي الوحيد من الحادثة الفني عبد الرحيم شبل.

وأضاف المجلس أنه توجه فور وقوع الحادثة إلى حقل الشرارة للوقوف على الحدث، والتواصل مع إدارة الحقل للاطمئنان على صحة العاملين فيه.

يشار إلى أن طائرة الشحن C130 كانت تحمل بعض السلع التموينية لشركة “أكاكوس” للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة.

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