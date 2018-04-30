اخبار ليبيا الان

بالصور..شاهد مخلفات الاشتباكات بين كتيبتي الأمن المركزي في أبوسليم وكتيبة القوة الثامنة، التابعتين لحكومة الوفاق.

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

عين ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك