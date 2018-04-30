أمين مجلس الوزراء يبحث الصعوبات التي تواجه مصلحة التخطيط العمراني

بحث أمين عام مجلس الوزراء الطاهر عامر، مع رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني فرج اللافي، والمسؤولين في المصلحة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل المصلحة.

وأكدت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، تخلل مناقشة تطوير عمل المصلحة، وتفعيل مشروع الجيل الثالث، إلى جانب مناقشة آلية التنسيق مع المجالس البلدية في إعداد المخططات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته شدد الأمين لمجلس الوزراء، على ضرورة نقل تبعية المصلحة لديوان رئاسة الوزراء، نظراً لأهمية العمل الذي تقوم به، إلى جانب إعداد الكوادر الفنية المؤهلة التي تسهم في تطوير عملها.

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