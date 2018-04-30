إتمام مشروع الخط الرابط بين أجدابيا وقمينس خلال أسبوع

تفقد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة فخري المسماري المشاريع التي تشرف الهيئة على إنشائها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة،إن جولة المسماري أمس الأحد، شملت مشروع الخط الرابط بين أجدابيا وقمينس بجهد 220 كيلو فولت، مؤكداً أن هذا الخط هام وحيوي وسيقوم بنقل الطاقة من محطة الزويتينة إلى الشرق الليبي، ولفت خليفة إلى أن هذا الخط سيساهم وبشكل كبير في تغذية الشبكة واستقرارها.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الهيئة فإن رئيسها فخري المسماري، حث الشركة القائمة على المشروع بإتمام الصيانة اللازمة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الشركة المنفذة للمشروع تعهدت بتسليمه في غضون أسبوع.

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