(شاهد الصور) القائد العام يتابع الترتيبات النهائية لمعركة تحرير درنة

الأبرق-العنوان

أطلع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة بلقاسم حفتر أمس الأحد على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير درنة من داخل غرفة عمليات عمر المختار.

وأكد القائد العام خلال اجتماعه بقادة الغرفة وأمراء محاور القتال، على ضمان حماية وسلامة المدنيين حال اقتحام درنة لتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة أن القائد العام زار المدن والمناطق المكونة للجبل الأخضر التي مر بها موكبه على طول الطريق المؤدية لغرفة عمليات عمر المختار المتاخمة لدرنة.

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