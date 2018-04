المتوسط:

عقد بداد قنصو مسعود وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني، اجتماعا بعميد وأعيان وحكماء مدينة نسمة، أمس.

وبحسب بيان لوزارة الحكم المحلي اليوم، الاجتماع للوقوف علي المشاكل والمختنقات التي يعاني منها المجلس البلدي نـسـمة، ومن خلال الاجتماع تم إيجاد بعض الحلول المناسبة والملائمة في ظـل معالجة المختنقات والمشاكل التي تواجه بلدية نسمة

