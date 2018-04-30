صالح: اتجاه دولي جديد لإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية 2018

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن هناك اتجاها دوليا جديدا نحو إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي، تبيّن له عقب لقائه مبعوث الرئيس الفرنسي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف صالح، في تصريحات إعلامية، على هامش اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا في القاهرة، أن نتيجة الانقسام الحالي في مجلسي النواب والدولة تُبيّن للمجتمع الدولي صعوبة الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب، مشيرا إلى أن هناك قناعة بتكوين السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس الوزراء حتى تحقق متطلبات الشعب، وفق قوله.

وأوضح صالح أنه سيعرض هذه الفكرة والاقتراح الجديد على أعضاء مجلس النواب للاستماع لآرائهم، مبينا أن الوقت لا يكفي لتعديل الاتفاق السياسي وتكوين مجلس رئاسي جديد في مدة 3 أو 4 أشهر، خصوصا مع التوقعات بإجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر القادم.

وكان وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” أكد، الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في مصر، دعم بلاده لإجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الحالي.

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