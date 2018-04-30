مالية المؤقتة تشرع في احالة مرتبات 4 أشهر للقطاعات التابعة لها

ليبيا – أهابت الحكومة المؤقتة أن وزارة المالية والتخطيط بمدينة البيضاء سوف تشرع في إحالة المخصصات المالية لمرتبات يناير وفبراير ومارس وابريل اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

الحكومة المؤقتة طالبت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه كل من مراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين ومساعديهم لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة، بتوفير عدد من المستندات عند مراجعة الوزارة.

وأوضحت الحكومة أن المستندات المطلوبة هي التسوية الدفترية والمصرفية ونسخة من كشف حساب المصرفي وكشف تفصيلي لجميع الحوالات المالية الواردة من ديوان وزارة المالية بطرابلس حتى نهاية شهر ابريل.

ومن المستندات المطلوبة أيضاً تقرير المصروفات والإيرادات من شهر يناير إلى أبريل بالحوالات المالية من وزارة المالية والتخطيط وكشف تفصيلي لجميع الحوالات المالية الواردة من ديوان وزارة المالية بطرابلس.

المؤقتة أشارت إلى أن المستندات تشمل أيضاً نسخة من إيصالات الدفع بالنسبة لسداد اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي والإيصال الالكتروني وصندوق التضامن بالإضافة للتسوية الدفترية والمصرفية لحساب الإيرادات وما يفيد إحالتهم إلى حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء.

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