أكد نشطاء أن مسلحين ملثمين يتبعون لقوة الردع الخاصة ألقوا القبض على الإعلامي سليمان قشوط مدير مهرجان جائزة سبتيموس، ومحمد اليعقوبي المدير التنفيذي للجائزة، أثناء وجودهما في أحد مقاهي طرابلس.

وأرجع أصدقاء الإعلامي سبب القبض إلى اعتراضات وانتقادات على حفل الجائزة الذي أقيم خلال شهر مارس الماضي، وحضره عدد كبير من الإعلاميين والفنانين، فيما انتقد إقامته عدد من المتشددين.

وتقام الجائزة سنوياً منذ عام 2012، حيث تتوزع الجوائز في عدد من المجالات الفنية والإبداعية،.من بينها التقديم الإذاعي والتلفزيوني، فضلاً عن جوائز الغناء والتمثيل، وأضافت الجائزة هذه السنة فئات “الريادة”، “الإبداع”، و”التميز”.

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