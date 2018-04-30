عاجل .. المرصد: مناوشات بين مجموعتين مسلحتين تابعتين لداخلية الوفاق “غير الدستورية” وسط طرابلس

طرابلس 30 أبريل 2018 (وال) – ذكرت صحيفة المرصد الليبية الإلكترونية إن مناوشات اندلعت صباح الإثنين في العاصمة طرابلس بين مجموعات مسلحة متنازعة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الدستورية.

وقالت الصحيفة إن “الاشتباكات تدور بين كتيبتي الأمن المركزي أبوسليم بإمرة عبدالغني الككلي (غنيوة)، وكتيبة النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة وكلاهما تابعتين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الدستورية بسبب خلاف حول استيلاء إحدى المجموعتين على سيارات تابعة للأخرى”.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن “أصوات رشقات نارية من أسلحة ثقيلة تسمع بين الفنية والأخرى في محيط منطقة أبوسليم وميدان فلسطين القريب من معسكر باب العزيزية وفى محيط المعسكر ذاته”.

وأشارت المرصد إلى أن “مجموعة تابعة للأمن المركزي أبوسليم في معسكر 77 المقابل لمعسكر باب العزيزية بقيادة محمد بوعزة وتعد طرفاً رئيسياً في المشكل الحالي، فيما يحتشد الفريق الآخر قرب مسجد القريب”.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الاشتباكات تأتي لتكسر فترة الهدوء الطويل الذي شهدته العاصمة طرابلس طيلة المدة الماضية باستثناء محيط مطار معيتيقة الدولي شرقي المدينة”.( وال- طرابلس) ا م

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