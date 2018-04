فيديو..«الناظورى» يشهد استعدادات الكلية العسكرية لحفل تخرج الدفعة 51

المتوسط:

عقدت الكلية العسكرية الاجتماع الرابع للجنة التحضرية الخاصة بإقامة حفل تخريج الدفعة الـ 51 من الكلية العسكرية، أمس الأحد، بالمزامنة مع ذكري انطلاق معركة الكرامة للقضاء على الإرهاب في ليبيا.

وقد ترأس الاجتماع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنة-بن جواد رئيس الغرقة الأمنية المشتركة بنغازي الفريق عبد الرازق الناظوري، وبحضور رؤساء الأركان وأمر الكلية العسكرية، حيث قامت اللجنة بالوقف على أخر التجهيزات والاستعداد الخاصة بالحفل ، وقد شهدت اللجنة عروض تحضيرية ضمت كراديس عسكرية من كافة أركان القوات المسلحة.

