قنصو يبحث حل المشاكل والمختنقات في مدينتي نسمة والكفرة

بحث وزير الحكم المحلي المفوض في حكومة الوفاق الوطني بداد قنصو، مع عميد وأعيان وحكماء مدينة نسمة، المشاكل والمختنقات التي يعاني منها المجلس البلدي نسمة.

وبينت وزارة الحكم المحلي على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع تخلل مناقشة سبل إيجاد الحلول المناسبة والملائمة لمعالجة هذه المختنقات والمشاكل.

وفي ذات السياق بحث وزير الحكم المحلي المفوض في حكومة الوفاق الوطني بداد قنصو، مع ممثلين عن مدينة الكفرة وأعضاء عن جـمعية شــهــداء الــكــفــرة، ومستشار وزير الحكم المحلي، بحثوا المشاكل والمعوقات التي تواجه مدينة الكفرة وآلية وضع حلول ناجعة لمعالجتها في أقرب وقت ممكن.

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