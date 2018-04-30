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الضمان الاجتماعي الاصابعة يحيل مرتبات شهري مايو ويونيو للاعتماد

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت الوحدات المختصة في مكتب صندوق الضمان الاجتماعي فرع الاصابعة، بإحالة معاشات المتقاعدين ومرتبات الموظفين بالصندوق عن شهري (مايو / يونيو) لسنة 2018، للإدارة العامة لاعتمادها.

وأوضح الصندوق، أنه جاري العمل الآن على إعداد الحوافظ الخاصة بها وإيداعها في المصارف، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الإدارة و المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس المبروك، بشأن العمل على ضرورة صرف معاشات المتقاعدين و مرتبات الموظفين بالصندوق عن شهري (مايو / يونيو) لسنة 2018 م كحد أقصى قبل يوم 5 مايو 2018م مع الأخذ في الاعتبار عدم تفعيل أقساط السلف على أصحاب السلف من الموظفين و المتقاعدين، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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