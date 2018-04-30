اشتباكات مسلحة بين مجموعتين تابعتين لداخلية الوفاق بطرابلس

طرابلس-العنوان

اندلعت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في العاصمة طرابلس بين مجموعات مسلحة متنازعة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأشارت تقارير أولية إلى أن الاشتباكات اندلعت قرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم الاثنين بين كتيبتي الأمن المركزي أبوسليم بأمرة عبدالغني الككلي “غنيوة”، وكتيبة النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة وكلاهما تابعتين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأوضحت التقارير أن الاشتباكات دارت بسبب خلاف حول استيلاء إحدى المجموعتين على سيارة مسلحة تابعة للأخرى.

وتدور الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في محيط منطقة أبوسليم وميدان فلسطين القريب من معسكر باب العزيزية وفى محيط المعسكر.

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