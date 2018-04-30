طرابلس..عودة الهدوء الحذر بعد ليلة من الاشتباكات

عاد الهدوء الحذر إلى شوارع وأحياء العاصمة طرابلس، بعد أن شهدت اشتباكات ليلية أستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بين كتيبة النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة وقوة الأمن المركزي أبوسليم بإمرة عبدالغني الككلي المعروف بـ “غنيوة”.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور للمنطقة التي شهدت الاشتباكات، وقد خلت من التواجد المسلح بها، حيث أظهرت الصور انسحاب كتيبة النواصي من جزيرة القدس، القريبة من ممنطقة بوسليم.

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