شاهد..وفد قبيلة العبيد يزور «الناظوري»

زار وفد من أعيان ومشائخ قبيلة العبيد، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنة-بن جواد رئيس الغرقة الأمنية المشتركة بنغازي الفريق عبد الرازق الناظوري، أمس الأحد.

وجاءت الزيارة للاطمئنان على صحة وسلامة الفريق بعد المحاولة الفاشلة لاستهدافه بسيارة مفخخة خلال الفترة الماضية، كذلك باركوا للفريق على عودة القائد العام المشير خليفة حفتر، إلي أرض الوطن بعد جولة قام بها في عدة دول خلال الأسابيع الماضية.

