القبض على مدير مهرجان جائزة سبتيموس بطرابلس

طرابلس-العنوان

أكد نشطاء وصحفيين أن مسلحين ملثمين تابعين لقوة الردع الخاصة ألقوا القبض على الإعلامي سليمان قشوط مدير عام مهرجان جائزة سبتيموس، ومحمد اليعقوبي المدير التنفيذي للجائزة، أثناء تواجدهما في إحدى مقاهي العاصمة طرابلس.

وأشارت مصادر صحفية أن الإلقاء القبض جاء على خلفية اعتراضات وانتقادات على حفل الجائزة الذي أقيم خلال شهر مارس الماضي، وحضره عدد كبير من الإعلاميين والفنانين.

وعقب المهرجان أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالوفاق عن تشكيل قوة أمنية خاصة لإيقاف ما وصفتها بالمهازل والحفلات “الماجنة”، في إشارة إلى حفل سبتيموس.

وأقيمت احتفالية جائزة سبتيموس في نسختها السادسة في قصر الخلد العامر بمدينة طرابلس في مارس الماضي، وانطلقت الجائزة في عام 2012، وتوزع خلالها الجوائز في عدد من المجالات الفنية والإبداعية.

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